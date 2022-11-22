Пересыхание озера Урмия не только влияет на окружающую среду, но и создает угрозу для иранского режима. Согласно отчету Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, озеро уже уменьшилось на 95%. Об этом пишет эксперт по Ближнему Востоку Михаил Магид на страницах издания «Свободная пресса».

Иса Калантери, бывший глава Агентства по охране окружающей среды Ирана, заявил, что если озеро Урмия окончательно исчезнет, власти могут столкнуться с серьезными проблемами безопасности, и тогда «ни одно правительство Ирана не сможет удержаться в своих креслах».

Урмия огромный водоем — 140 на 40−55 км. Оно было одним из самых больших озер на Ближнем Востоке и является биосферным заповедником ЮНЕСКО. Калантери отмечает, что озеро содержит большое количество соли. Если его бассейн окончательно высохнет, в регионе пойдут соляные дожди. Фермы, расположенные в районе озера сельскохозяйственные угодья и жилые районы окажутся в зоне экологического бедствия и будут уничтожены этими соляными дождями. «Возможно, города, расположенные вблизи озера, такие как Таваз, придется эвакуировать» — указывает он.

Ранее Джавад Джахангирзаде, представитель муниципалитета города Урмия, утверждал, что в случае полного пересыхания озера на его месте останется огромная масса соли, и около 14 млн человек будут вынуждены покинуть родные края. Калантери оценил проект переселения местного населения в 1 триллион долларов. Для сравнения — ВВП Исламской Республики Иран составляет около 400 млрд долларов. Понятно, что переселение даже части местных жителей в другие регионы может привести к непредсказуемым последствиям и затронет всю страну.

Калантери осудил иранский режим, за то, что он никак не озабочен опасностью, которая может грозить озеру и жителям региона: «В 1990 году экологи предупредили, что озеро Урмия высохнет. Однако, правительство не прислушалось к их словам».

В принципе, проблемы с озером Урмия давно беспокоят правительство Ирана, причем еще в марте 2014 года министерство окружающей среды разработало план по спасению озера. Тогда же руководство страны решило выделить около 500 млн долларов на оплату работ по улучшению эффективности расхода воды из озера. Эти планы включали в себя сокращение объёмом воды, расходуемых в сельском хозяйстве. Однако, никакие проекты реформ не спасли Урмию.

К сожалению, речь идет не только об этом озере. Водная катастрофа в Иране имеет огромные масштабы. Пересыхают реки, Карун и Заяндех Руд, от недостатка воды страдают около 28 миллионов человек, что грозит разорением сотням тысяч ферм и вызывает массовое переселение в города, где растут зоны бедности. Это, в свою очередь, ведет к росту социальных и политических протестов, которые можно наблюдать сегодня.

Водная катастрофа стала результатом сочетания нескольких факторов — традиционных проблем с водой и природных засух, политики импортозамещения, некомпетентности и коррупции чиновников. Неправильное использование водных ресурсов наряду с выращиванием влагоемких культур, ведут к превращению страны в пустыню. Сыграла роль и импортозамещающая индустриализация — новые фабрики так же потребляют растущее количество воды.

В случае с озером Урмия оно страдает из-за засухи, из-за чрезмерного потребления воды жителями окрестных городов и деревень, а также, из-за строительства плотин на реках, питающих озеро. По данным проекта «Сохранение иранских водно-болотных угодий», количество колодцев, выкачивающих подземные воды, увеличилось с нескольких тысяч в 1973 году до более чем 70 000 в 2005 году. Также было построено много плотин, поэтому в озеро поступает слишком мало воды.

Ситуация осложняется тем обстоятельством, что Урмия находится в неспокойном Иранском Азербайджане. Здесь социальные проблемы тесно переплелись с национальными. Азербайджанцы жалуются на дискриминацию, отсутствие полноценного местного самоуправления, диктатуру Тегерана, отсутствие инвестиций и перевод финансовых потоков из этого региона в столицу — Тегеран и провинцию Фарс. Время от времени в Иранском Азербайджане вспыхивают как социальные, так и политически окрашенные национальные протесты.

В Иране экологические, социальные, экономические и национальные проблемы тесно связаны между собой, вместе образуя огромный все туже затягивающийся узел.