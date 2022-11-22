Геополитическая ситуация вы мире осложняется с каждым днем. Несмотря на то, что НАТО пытается казаться монолитной организацией, реальность совсем иная. Эту реальность внутри НАТО создают две страны – Турция и Франция. Франция вопреки всем желаниям США и ЕС не поставляет в нужном количестве вооружений в Украину. Все бремя конфликта в Украине легло на Германию, Польшу, Великобританию и в целом на ЕС. Что же касается Франции, то ее помощь минимальна, что раздражает Берлин, Лондон, Вашингтон, Варшаву.

Турции же отведена другая роль, точнее, она сама благодаря политики Реджепа Тайипа Эрдогана смогла вырвать эту позицию. С одной стороны, она поддерживает территориальную целостность Украины, поставляет ей Байрактары и многое другое, а с другой, это единственная страна, которая открыто торгует с Россией, не поддерживая никакой антироссийской санкционной политики. Российские деньги и инвесторы все перетекли в Турцию, а «зерновое дело» — это вишенка на торте.

Однако данная усиливающаяся роль Анкары не совсем устраивает Париж, поскольку ему самому хотелось бы занять ее место и быть главным переговорщиком. Для Франции Турция более опасный конкурент, чем Россия, поскольку усиление Турции – это усиление ее в Восточном Средиземноморье, где Франция пытается утвердиться. В условиях энергетического кризиса и геополитического конфликта в мире борьба за ресурсы и влияние начинает обретать совсем иные окраски.

Вчера на открытии Чемпионата мира по футболу эмир Катара организовал встречу президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана с президентом Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Это первая встреча лидеров после того, как Ас-Сиси пришел к власти, а точнее, свернув демократически избранного президента Мухаммеда Мурси из «братьев мусульман», которые идеологически стоят на тех же основах, что и ПСР. Египет — ключевая страна во французской стратегии доминантства в Восточном Средиземноморье. Поэтому либо ихваны (исламское религиозное военное ополчение, которое представляло собой главную военную силу первого правителя Саудовской Аравии Абдул-Азиза ибн Сауда) в свой последний бой в эту эпоху, либо Ас-Сиси изменит свою позицию в отношениях с Францией.

Последнее из области фантастики, поскольку еще со времен Мухаммеда Али Паши (1805-1848 гг.) реформой египетской армии руководил перешедший в ислам (французский аналог Лоуренса аравийского) французкий полковник Сельва, именуемый Сулейман-беем.

Кстати, именно с того времени началась фрацуизация Египта, ее армии, системы образования. Кстати, французо-египетская армия громила Османскую империю. Египет де-факто был независимым государством и имел свою экономику, власть, армию, систему образования и подчинялся условно Центральной Власти. При сыне Мухаммеда Али — Саиде Паши французы инициировали строительство Суэцкого канала в 1861 году. После чего Франция начала диктовать свои условия Великобритании в морях.

Сотрудничество Франции и Египта — это формула успеха для обоих государств. Египет без Франции станет вассалом турок, Франция без Египта ничего из себя не представляет в Восточном Средиземноморье. Франция — это «крыша» Армении, Греции, Египта, Ливана и после исламской революции Ирана, которая и выдвинула концепцию «исламская республика». Так что Армения — не одна, и поддержка ее исходит не только от Франции и Ирана, а от достаточно большой группы, в которой состоит и Египет. Даже, несмотря на то, что идеологически Египет и Франция не могут быть в одной геополитической подгруппе, так уж сегодня сложилось, что интересы важнее всяких идеологий и это главное, что нужно понять.

Следующее противостояние Азербайджана с Арменией будет достаточно сложным, поскольку на этот раз Армения заручится серьезной поддержкой. Отдельный вопрос – это Россия. Она не входит ни в одну из подгрупп и держится пока обособлено. Ее реальные возможности на сегодня настолько ослабли, что не факт, что она сможет удержать новые «свои» земли на юго-востоке Украины, а это означает, что Великобритания и США побеждают Россию. Как следствие ЕС будет ослабевать, поскольку ее экономический успех держался на формуле «Россия — щедрая душа» и вся сырьевая база России приходила в Европу почти даром.

Сложная ситуация складывается в этих условиях для Азербайджана. Баку до этого времени строил свою политику на балансе между всеми силами. Однако сейчас пришло время, когда с шахматной доски будут убирать нейтральные страны. Союз с Анкарой, Тель-Авивом, Исламабадом, ну и с Лондоном недостаточен для того, чтобы иметь стратегический перевес.

В географических условиях между Россией и Ираном, когда обе страны используют Армению в качестве геополитической «прокладки» для освоения всего региона, когда Турция не может влиять на внутриполитическую ситуацию в Армении, а нормализация отношений Еревана и Анкары зависит от мирного соглашения Армении и Азербайджана, у Баку не остается иного выхода, кроме как договориться с глобальным игроком, способным надавить на Армению.

Говоря о глобальных игроках, нужно понимать, что таких в мире сегодня два: США и Китай. Для Китая регион Южного Кавказа менее привлекателен, чем Центральная Азия и юго-восточный тихоокеанский регион. Пекин сейчас сконцентрирован на усилении своих позиций в данных регионах, поскольку именно там и находятся его стратегические интересы. Напротив, для США регион Южного Кавказа всегда был привлекательным. В свете обострения ситуации вокруг России и ухудшения отношений Азербайджана и Ирана роль для Вашингтона возросла в разы. Теперь перед Баку стоит задача — правильно расставить акценты и воспользоваться своим преимуществом для того, чтобы договориться с США.

Отдельно следует также отметить, что обострение внутриполитической ситуации в Иране, а также возможная гражданская война или даже распад Ирана, ничего хорошего на начальном этапе не сулит. Напротив, Азербайджан невольно будет вовлечен во все эти процессы. Во-первых, судьба 40-миллионного азербайджанского народа, проживающего в Иране, имеет для нас важное значение. А потому стоит понимать, что из Южного Азербайджана будет массовый исход азербайджанцев в Азербайджан и здесь пара миллионов беженцев иранских азербайджанцев может обострить экономическое равновесие. Баку должен быть готов к такому повороту событий.

Во-вторых, сама политическая обстановка в Иране. Если «сириизация» Ирана и на этом фоне расстрел мирных граждан азербайджанского происхождения, то Азербайджану придется вмешаться. Это не вопрос вмешательства во внутренние дела Ирана, а вопрос национальной безопасности азербайджанского этноса на местах своего исторического проживания. В данной сложной геополитической обстановке, которая развивается в мире, на фоне формирования разного рода геополитических конфигураций и возникновения новых рисков и угроз, Азербайджану необходимо гарантировать свою безопасность, выстраивая тесные связи с сильными игроками.

Ниджат Гаджиев