Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы.

Глава государства написал в Telegram: «мы все преодолеем, пересилим, переживем, одержим победу».

Президент отметил, что в День достоинства и свободы украинцы соберутся на Майдане Независимости.

«Там, где всегда защищали достоинство и свободу. На граните, на баррикадах во время Оранжевой революции и Революции достоинства. Там, где мы отмечали 30-летие Независимости Украины. И там, где мы отметим День победы Украины. В мирном Киеве, в мирной Украине я скажу о важном. О главном. То, что осталось неизменным. И останется неизменным. Слава Украине», — добавил Зеленский.