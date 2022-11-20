В результате Exit-poll, проведенного Институтом общественной политики при партии «Аманат» по заказу телеканала «Астана», 85,52 % казахстанцев проголосовали за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на внеочередных президентских выборах, сообщает «Казинформ».
Согласно озвученным данным в ходе онлайн-телемарафона, голоса распределились следующим образом:
Касым-Жомарта Токаев – 85,52 %;
Жигули Дайрабаев – 2,67 %;
Каракат Абден – 2,61 %;
Мейрам Кажыкен – 2,43 %;
Нурлан Ауесбаев – 1,93 %;
Салтанат Турсынбекова – 1,44 %;
Графа «Против всех» – 3,4 %;
Явка избирателей составила 67,71 %.
Опрос проводился на около 600 избирательных участках по всему Казахстану.
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