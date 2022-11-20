Министерство внутренних дел Беларуси увеличило состав своих сотрудников на границе с Украиной. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу STV заявил глава МВД республики Иван Кубраков.

«Что касается несения службы сотрудников милиции на границе, это не новая задача, мы ее выполняли неоднократно. Мы совместно с погранкомитетом постоянно несем службу по охране наших рубежей. И сегодня мы особенно усилили, конечно, границу с Украиной», — сказал министр.

Кубраков добавил, что МВД Беларуси получило однозначную задачу уничтожить террористов, которые попытаются вторгнуться в страну из-за рубежа. «Задача поставлена четко: если кто-то попытается, особенно что касается террористических актов, совершить на территории республики Беларусь, как я уже говорил ранее, когда мы проводили учения, эти преступники будут уничтожены. И других вариантов быть не может», — сказал глава МВД.

Он отметил, что сотрудники ведомства готовы обеспечить безопасность в ходе предстоящих в стране выборов. «Начиная от избирательного участка и заканчивая обеспечением безопасности на протяжении всех этих кампаний, конечно, мы готовы. Обеспечивается безопасность всех участников данного процесса», — подчеркнул Кубраков.

Ранее председатель Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо указывал на то, что присутствие неустановленных вооруженных лиц без опознавательных знаков на украинской стороне границы с Беларусью создает опасность. В целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы.

В начале октября президент Беларуси Александр Лукашенко обращал внимание на то, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих.

Проведение первого в истории Белоруссии единого дня голосования на парламентских и местных выборах запланировано на 25 февраля 2024 года. Будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 18 тыс. депутатов местных советов различного уровня. В срок не позднее 60 дней после единого дня голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание, в состав которого, в том числе, войдут вновь избранные депутаты парламента.