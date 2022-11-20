Правительство Канады выделит 16,5 млн канадских долларов ($12,3 млн) на оказание гуманитарной помощи Гаити. Как сообщил в воскресенье телеканал CTV, соответствующее заявление канадский премьер-министр Джастин Трюдо сделал в ходе завершившегося в городе Джерба саммита Международной организации франкофонии.

По его словам, Канада и дальше продолжит оказывать Гаити необходимую гуманитарную помощь. Выделенные средства будут переданы Гаити через фонды ООН.

Кроме того, Трюдо сообщил, что Оттава ввела санкции в отношении бывшего президента Гаити Мишеля Мартелли, которого подозревает в коррупции.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в июле 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.