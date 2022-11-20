Из-за украинского кризиса Запад сокращает финансовую помощь африканским странам, об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Он затронул эту тему во время своего визита в Кению, там благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс планирует открыть региональное представительство.

Миллиардер подчеркнул, что бюджеты европейских стран ощутимо пострадали из-за конфликта в Украине, поэтому, считает он, масштабы помощи западных государств беднейшим странам вряд ли будут расти.

«Если брать всю помощь, в том числе связанную с климатом, то несколько лет, вероятнее всего, будет снижаться», — сказал Гейтс в беседе с журналистами.