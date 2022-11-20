Министр по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада покинул свой пост в связи с многочленными скандалами, в которые оказался вовлечен глава ведомства, сообщает агентство Kyodo.

Таким образом Тэрада стал третьим японским чиновником, лишившимся министерского портфеля за последние 30 дней. Есть подозрения, что в его финансовой отчетности есть нарушения. Кроме того, в документах Терады почти три года подряд умерший человек числился главным бухгалтером.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, принес извинения за отставку третьего подряд министра в его кабмине.

Тем временем, телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники сообщил, что бывший глава МИД Японии Такэаки Мацумото займет должность японского министра по административным делам и коммуникациям вместо Минору Тэрады.