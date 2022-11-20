Стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай в январе — октябре 2022 года составила $3,1 млрд, что на 182% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом в воскресенье сообщило Главное таможенное управление КНР.

В онлайн-системе ведомства за последние месяцы не приводится физический объем импортируемого трубопроводного газа. Соответствующая графа остается пустой у всех стран-поставщиков.

Как проинформировало управление, среди государств, поставляющих Китаю топливо по газопроводу, первое место продолжает занимать Туркмения: за 10 месяцев поставки из этой страны по стоимости составили $8,23 млрд (плюс 53% в годовом исчислении). На втором месте Россия, за ней следует Мьянма ($1,13 млрд, минус 2,6%). На четвертом месте Казахстан ($996,5 млн, плюс 15,2%), на пятом — Узбекистан ($916,7 млн, плюс 52,5%).

Согласно официальным данным, поставки трубопроводного газа из России в КНР в 2021 году выросли в 2,54 раза, превысив 7,53 млн тонн. Стоимость его закупок Китаем у РФ за 12 месяцев достигла $1,51 млрд (увеличение в 2,37 раза).