«В Агдаме продолжаются масштабные восстановительные и строительные работы».

Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов, сообщает АПА.

Он сказал, что Генеральный план города Агдам был утвержден и представлен общественности первым среди всех районов, освобожденных от оккупации: «С тех пор проведены важные работы по разминированию и созданию базовой инфраструктуры. Завершаются проекты по строительству автомобильных и железных дорог, прокладке линий электропередачи. То есть многие из этих проектов будут завершены к началу следующего года. При этом параллельно ведутся масштабные работы по созданию социально-экономической инфраструктуры. Проводится работа по созданию новых рабочих мест в Агдамском промышленном парке, завершается строительство больницы и школы №1. Проводится также реставрация наших историко-культурных памятников. Как логичный результат всего этого, уже сейчас осуществляется проектирование жилых кварталов, и с середины следующего года мы приступим к строительству жилых кварталов. Наша цель – обеспечить возвращение жителей в город Агдам и окрестные села к концу 2026 года, в соответствии с государственной программой».