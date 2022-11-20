Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14.05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 51,16 % от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает МИА «Казинформ»..
В том числе:
1. по области Абай – 69,32 %
2. по Акмолинской области –51,04 %
3. по Актюбинской области – 53,21 %
4. по Алматинской области – 40,85 %
5. по Атырауской области – 52,56 %
6. по Западно-Казахстанской области – 43,85 %
7. по Жамбылской области – 52,74 %
8. по области Жетісу – 52,17 %
9. по Карагандинской области – 53,75 %
10. по Костанайской области – 53,15 %
11. по Кызылординской области – 59,18 %
12. по Мангистауской области – 53,40 %
13. по Павлодарской области – 52,55 %
14. по Северо-Казахстанской области – 53,10 %
15. по Туркестанский области – 76,61 %
16. по области Ұлытау – 68,32 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 52,99 %
18. по г. Астана – 39,79 %
19. по г. Алматы – 24,17 %
20. по г. Шымкент – 51,69 %
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