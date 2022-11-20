Голосование на парламентских выборах и выборах в местные законодательные собрания началось в воскресенье в Непале, сообщает газета The Kathmandu Post.

Жители гималайской республики голосуют на более чем 10 тыс. избирательных участков. Им предстоит выбрать членов Палаты представителей (нижней палаты парламента страны), а также заксобраний семи провинций Непала. За места в законодательных органах в общей сложности борются 11 543 кандидата. Основными претендентами выступают члены правящего альянса партии «Непальский конгресс», главой которой является премьер-министр Шер Бахадур Деуба, и Коммунистической партии Непала (объединенной марксистско-ленинской). Политические партии в своих предвыборных кампаниях обещали снизить цены на продукты и товары первой необходимости, создать рабочие места и стимулировать экономику.

Избирательные участки закроются в пять часов вечера по местному времени (15:15, бакинское время). По данным избиркома Непала, в голосовании могут принять участие 18,6 млн избирателей.

Отметим, что парламент Непала состоит из двух палат — нижней Палаты представителей и верхней Национальной ассамблеи. В Национальную ассамблею входят 59 членов. В Палате представителей заседают 275 депутатов, которые избираются на основе всеобщего голосования: 165 из них — по мажоритарной системе относительного большинства (один член парламента от каждого из 165 избирательных округов), еще 110 — по партийным спискам.