Участники конференции ООН по климату COP27 в субботу на переговорах достигли договоренности о создании фонда для особо уязвимых стран, который будет направлен на компенсацию ущерба, вызванного климатическими изменениями, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«На климатических переговорах ООН достигли договоренности о создании фонда, который будет компенсировать ущерб, нанесенный климатом в странах, считающихся особенно уязвимыми, заявили официальные лица», — пишет газета.

Отмечается, что из фонда будут выделять средства на компенсацию убытков и ущерба, возникших, например, при повышении уровня моря, усиленных штормах и других явлений.

США будут активнее других предпринимать усилия по предоставлению финансирования развивающимся странам.

Официальные лица предупредили, что сделка о возмещении убытков является частью будущего основного соглашения саммита, по которому все еще ведут переговоры.