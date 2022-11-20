По итогам прошедшего на Бали саммита «Большой двадцатки» премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия и Турция являются ключевыми игроками в Средиземноморье, сообщает Sabah.

«Здесь я провела встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Италия и Турция исторически являются главными игроками в средиземноморском регионе. Поэтому важно обсуждать с Турцией ключевые проблемы такие, как энергетический или миграционный кризис», – сказала она.

В свою очередь Эрдоган призвал Мелони решить вопрос с системой ПВО SAMP/T, которую разместили Италия и Франция. На что Мелони ответила, что пока остаются «некоторые технические неполадки».