Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подтвердило информацию о задержании в Болгарии трех граждан страны после теракта в центре Стамбула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу молдавского дипведомства.

«Подтвердилось наличие гражданства нашей страны у трех задержанных», — заявили в МИД Молдавии.

Отмечается, что министерство осудило произошедший теракт и заявило об открытости молдавских властей для совместного расследования.

Ранее сообщалось, что полиция Турции задержала еще восемь человек по подозрению в причастности к теракту.

До этого в Болгарии полиция задержала пятерых подозреваемых.

13 ноября на пешеходной улице Истикляль в одном из центральных районов Стамбула произошел взрыв. Минюст Турции заявил, что это был террористический акт. В результате взрыва погибли шесть человек, пострадали — более 80.