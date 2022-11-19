Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян заявил, что число бедных в стране увеличится, сообщает Sputnik Армения.

При этом он заверил, что правительство предпринимает все необходимые меры для смягчения социальных проблем.

«Учитывая, что мы находимся на этапе преодоления послевоенной посткризисной ситуации, у нас возможен рост бедности, однако это не окончательная картина», — сказал министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что если бы не повышение пенсий, пособий и социальных выплат, бедность могла вырасти вплоть до 50% населения.

В последний раз уровень бедности в Армении подсчитали в 2020 году. Согласно этим данным, почти половина или 47,6% населения Армении бедны, а 0,7% жителей страны и вовсе голодают. Данные за 2021 год станут известны в конце текущего года.