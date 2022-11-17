Азербайджан и Россия имеют значительные перспективы во взаимодействии в транспортно-логистической сфере, продолжается наращивание инвестиционного сотрудничества, сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов

«Вырисовываются хорошие перспективы для участия российских компаний в проектах промышленных парков Азербайджана», — отметил он. «На данном этапе продолжаются переговоры по ряду новых инициатив», — отметил Асадов в четверг в Баку на мероприятии с участием российского коллеги Михаила Мишустина.

По его словам, «ключевым направлением азербайджано-российского сотрудничества является транспортно-транзитная сфера», «за десять месяцев текущего года объем грузоперевозок между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 22%».

Асадво указал на большое значение международного транспортного коридора Север — Юг.

«За девять месяцев текущего года грузоперевозки по данному маршруту увеличились более чем на 15%, запуск проекта на полную мощность способствует развитию региона, содействует торговле, транзиту и общему экономическому развитию наших стран, а также других государств- участников», — отметил он, добавив, что новые возможности в транспортно-логистической сфере может дать Зангезурский коридор.

Он заявил, что Москва и Баку также успешно взаимодействуют в нефтегазовой сфере, перспективным также будет сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии.

Сотрудничество России и Азербайджана, по его словам, «приобрело сегодня характер стратегического партнерства».