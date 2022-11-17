Журналистка и телеведущая Ксения Собчак принесла публичные извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову через телеграм-канал «Кровавая барыня». Соотвествующий пост был опубликован в четверг.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Собчак.

Журналистка отметила, что её коллеги Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев, которые стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и сейчас находятся в СИЗО, искренне сожалеют о произошедшем.

«Политического контекста тут нет. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», — добавила она.