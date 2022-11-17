Представитель МИД Франции Брис Рокфей (Brice Rocquefeuil) прокомментировал принятую Сенатом Франции резолюцию по Азербайджану.

Сегодня председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов встретился с делегацией во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, в которую вошли ответственные лица Европейского Союза и ряда стран-членов Восточного партнерства, пишет АПА.

Участвующий на встрече представитель МИД Франции Брис Рокфей отметил, что эта резолюция не отражает позицию правительства Франции.