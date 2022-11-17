Представитель МИД Франции Брис Рокфей (Brice Rocquefeuil) прокомментировал принятую Сенатом Франции резолюцию по Азербайджану.
Сегодня председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов встретился с делегацией во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, в которую вошли ответственные лица Европейского Союза и ряда стран-членов Восточного партнерства, пишет АПА.
Участвующий на встрече представитель МИД Франции Брис Рокфей отметил, что эта резолюция не отражает позицию правительства Франции.
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