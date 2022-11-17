Финляндия поставит десятый пакет военной помощи Украине, это будет самой крупной партией за все время поддержки Киева со стороны Хельсинки, сообщает финское минобороны.

«Финляндия передает Украине больше военного оборудования. Президент республики принял решение об этом сегодня, 17.11.2022, по предложению правительства. Это уже десятая поставка военной техники из Финляндии на Украину», — говорится в сообщении.

Общая стоимость военного оборудования за всё время, отправленного Финляндией на Украину, составляет 160,4 миллиона евро.