18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем 14-17° тепла. В Баку ночью 10-12° тепла, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 15-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 6-10° тепла.