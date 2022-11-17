Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли не смог дозвониться до главы российского Генштаба Валерия Герасимова.

По словам Милли, он пытался связаться с Герасимовым во вторник, чтобы обсудить падение ракеты в Польше — но его сотрудникам не удалось соединить Милли с российским генералом. При этом генерал Милли поговорил с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и своим польским коллегой, а также с другими главнокомандующими силами обороны в Европе.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», в последние недели Валерий Герасимов почти полностью исчез из российского медийного пространства. Это связывают с недовольством в Кремле неудачами на фронте.

В последний раз о телефонном разговоре Милли и Герасимова сообщалось 24 октября. Как заявили тогда в российском Минобороны, генералы обсуждали «возможное применение Украиной „грязной бомбы“».