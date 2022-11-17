Республиканцы обеспечили себе контроль в Палате представителей Конгресса США. Они набрали минимально необходимое большинство в 218 мест. У демократов — 208 мест.

Президент Джо Байден уже поздравил республиканцев с получением контроля над палатой представителей.

«Я поздравляю лидера (республиканцев в нижней палате Кевина) Маккарти с получением большинства», — говорится в письменном заявлении президента США. Демократ Байден заверил, что «готов работать с республиканцами Палаты представителей над достижением результатов во благо» простых американцев.