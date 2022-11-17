Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что обвинения со стороны Запада в том, что Иран якобы поставляет РФ беспилотники, которые используются в Украине, безосновательны, сообщает РИА Новости.

«Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадежность своих усилий. Подобными действиями они совершенно дискредитируют себя как добросовестных участников СВПД», — сказал Вершинин.

Он также отметил, что Москва разделяет мнение иранской стороны о том, что эти обвинения «выдвигаются теми, кто стремится таким образом оправдать свои незаконные поставки вооружений Киеву».