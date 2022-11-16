Украина уже несколько дней как вернула контроль над Херсоном, который был под российской властью со 2 марта 2022 года. В городе продолжаются стабилизационные меры. РБК-Украина публикует фото из освобожденного Херсона.
Теги: Херсон
Украина уже несколько дней как вернула контроль над Херсоном, который был под российской властью со 2 марта 2022 года. В городе продолжаются стабилизационные меры. РБК-Украина публикует фото из освобожденного Херсона.
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