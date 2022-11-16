Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Ирана отказаться от агрессивной риторики в отношениях с Парижем и вернуться к сотрудничеству.

«Франция всегда с уважением относилась к народу и руководителям Ирана, вела дискуссии в таком ключе, — сказал Макрон в среду на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Индонезии. — Я считаю, что в последние месяцы решения иранской стороны не соответствовали такому подходу».

Французский лидер заявил, что ожидает от властей Ирана «возвращения на путь спокойного диалога и соблюдения региональной стабильности». Он призвал Тегеран «с уважением относиться к выходцам из Франции».