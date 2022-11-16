Если Армения попытается воспрепятствовать строительству Азербайджаном «бункеров» (об их строительстве утверждает бывший омбудсмен Армении Арман Татоян) на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в ходе боев в результате провокаций Еревана на азербайджано-армянской границе в сентябре, может начаться полномасштабная война. Об этом заявил заместитель председателя парламентской комиссии по обороне Армен Хачатрян.

«Да, мы знаем, и вы все знаете, что это так. Конечно, азербайджанская армия армия не спит на земле, она проводит фортификационные работы, роет окопы и т.д.», — сказал он.

На вопрос, почему вооруженные силы Армении не запрещают строительство этих бункеров и дорог, провластный депутат ответил: «Я должен уже предельно ясно сказать, чтобы вы больше не задавали этого вопроса. В этой ситуации, в состоянии нашего баланса сил, нам начинать боевые действия? Конечно, мы обязательно добьемся локального успеха, но потом, когда начнется полномасштабная война, думаю, этот вопрос неуместно мне задавать».