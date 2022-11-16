Согласно обнародованной информации, спецслужбы Грузии предотвратили покушение иранской разведки на израильско-грузинского бизнесмена Ицика Моше, который также является руководителем Израильского дома в Грузии. В прошлом он уже становился целью террористов.

В прошлом Моше Ицик был представителем Еврейского агентства в странах бывшего СССР и возглавлял израильско-грузинскую торговую палату. Сегодня наряду с коммерческой деятельностью он занимается в Грузии разъяснительной работой в пользу Израиля. Он знаком со многими израильскими политиками. Известно, что с Давидом Битаном из «Ликуда» у него особенно хорошие отношения.

Высокопоставленные израильские официальные лица заявили, что иранцы готовили покушение на Ицика Моше через несколько полевых групп из разных стран. В данном случае в Тбилиси прибыла группа пакистанских киллеров, связанных с организацией «Аль-Каида». Они собрали обширную информацию об объекте покушения и практически подошли к решающему этапу операции.

Но один из исполнителей был арестован на прошлой неделе силами безопасности Грузии из-за, что называется, «подозрительного поведения в полевых условиях». У него было изъято оружие и другие компрометирующие находки.

Силы безопасности Грузии также арестовали группу из двух оперативников с двойным грузино-иранским гражданством, которые отвечали за передачу оружия исполнителям через контрабандистов из Турции. При себе у одного из них было обнаружено оружие, предназначенное для покушения.

Источник в израильской службе безопасности сообщил, что Моше ранее был целью сил «Кудс» и разведки Стражей исламской революции.

«Благодаря деятельности сил безопасности Грузии была раскрыта и устранена текущая угроза», — сказал представитель израильской службы безопасности. «Иран заплатит высокую цену на международной арене за эту деятельность. Рассматриваются различные меры против Ирана и его марионеток по всему миру — правовые, экономические и политические».

Представитель израильской службы безопасности также заявил, что попытка теракта в Грузии иллюстрирует тесные и давние отношения между Ираном и «Аль-Каидой».