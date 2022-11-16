Решением Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию внесены изменения в «Положение об оплате труда медицинских работников медицинских учреждений, находящихся в подчинении публичного юридического лица «Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями».

Как сообщили в агентстве, в соответствии с изменениями предусмотрены надбавки к зарплате для врачей и средних медицинских работников. Ежемесячные фиксированные стимулирующие надбавки для ряда врачей и средних медицинских работников увеличены на 14-150%.

Повышение распространяется на врачей, работающих заведующими отделами статистики и аптек, врачей-провизоров, врачей-статистиков, врачей-методистов, заведующих лечебными подразделениями (отделениями, кабинетами), кроме врачей-стоматологов.

Изменение вступило в силу с 4 ноября 2022 года.