Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 основного договора, сообщили в МИД Венгрии.

4-я статья Вашингтонского договора — предпоследняя ступень в системе реагирования НАТО. Согласно ей, необходимо провести консультации по безопасности в рамках альянса, если одна из его стран-членов считает, что подверглась угрозе.

После этого возможно инициировать 5-ю статью Вашингтонского договора — это когда государство считает, что на него совершено военное нападение, и альянс должен дать коллективный военный ответ.