Дипломатию не зря называют «искусством нюансов». Недавний телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а точнее, твит главы Госдепа по итогам состоявшихся переговоров, подтвердил это правило еще раз. Как написал в «Твиттере» Энтони Блинкен, «я призвал премьер-министра Пашиняна сохранить темп мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией после встречи министров иностранных дел в Вашингтоне 7 ноября. Соединенные Штаты по-прежнему привержены этим усилиям». Это не просто набор обтекаемых дипломатических фраз. Блинкен посоветовал Пашиняну сделать ровно то, к чему его призывали и призывают в Баку — действительно работать над мирным договором и не «тянуть резину». Более того, в Армении уже признавались, что США в работе над мирным договором поддерживают те самые азербайджанские пять принципов, где есть делимитация границ и признание территориальной целостности, но нет никаких намеков на «статус Карабаха». Одного только этого достаточно, чтобы переговоры Блинкена и Пашиняна себе в актив записал Азербайджан.

Более того, твит Блинкена — это еще и недвусмысленный месседж Макрону, пусть и переданный через его любимца Пашиняна: сегодня настало время работать над мирным договором и как можно скорее его подписать, а не будить у проигравшей Армении надежды на реванш.

Опытные наблюдатели знают и другое. В урегулировании многих региональных конфликтов США не столько продавливают победу одной из сторон, сколько советуют их участникам: «Договоритесь сами, а мы поддержим любой вариант, лишь бы он работал». Манипулировать конфликтами и держать их в рабочем состоянии — традиционный ход российской дипломатии, а США «тлеющий конфликт» вблизи важных трубопроводов и железных дорог нужен в последнюю очередь. Вне зависимости от того, кто спонсирует избирательную кампанию Нэнси Пелоси.

А это обстоятельство получает уже другое прочтение на фоне некоторых нюансов встречи в Сочи. Вспомним: на переговорах в «курортной столице России», как признался посол РФ в Армении Сергей Копыркин, Россия предложила отложить вопрос статуса Карабаха на потом, а пребывание своих миротворцев сделать бессрочным. Армения эту идею с радостью и верноподданичеством поддержала, Азербайджан выступил против, предложение не прошло. А теперь Блинкен даёт понять, что США категорически против попыток «законсервировать» конфликтный статус региона, а тем более продлить пребывание здесь миротворцев. Более того, США выступили именно за урегулирование конфликта, а не эфемерные надежды Армении заменить российских миротворцев на каких-то еще, что в любом случае позволяло бы Армении сохранять «огрызок» своего марионеточного режима в Ханкенди и ждать возможности для рестарта «миацума».

Наконец, Блинкен своим коротким твитом еще и «похоронил» надежды Еревана на пересмотр условий постконфликтного урегулирования. В самом деле, мириться на основе итогов 44-дневной войны Армении не хочется, и там не мытьем, так катаньем пытаются «откорректировать» условия мира для себя. Где надежды возлагаются то на Россию, то на Францию, то на Иран, то еще на кого-нибудь. А на таком фоне «твит» Блинкена превращается в недвусмысленное предупреждение: Армению «поставили на счетчик», предупредив, что «затягивание» переговоров Вашингтону не нравится. И что произойдёт, если Армения будет продолжать «тянуть резину», Пашиняну методом тыка лучше не проверять.

Отдел политики Minval.az