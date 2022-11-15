В деревне на востоке Польши две ракеты попали в зерносушилки, сообщило польское радио «Зет», ссылающееся на неофициальные источники.

Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, поселение граничит с Украиной. По данным радиостанции, погибли два человека. На месте работает полиция, прокуратура и армия. При этом принадлежность ракет не уточняется.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.

«В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решили созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», – сказал Мюллер, но произошедшее не подтвердил.

При этом Associated Press цитирует официального представителя США, который заявил, что российские ракеты пересекли границу Польши.



