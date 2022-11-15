После российской бомбардировки украинской энергосистемы в течение последнего часа одна из линий электропередачи, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для нашей страны, была отключена в автоматическом режиме (автоматический сброс нагрузки в соответствии с частотой). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

«Эти линии не были повреждены, а были автоматически отключены в целях безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству», — добавил министр.