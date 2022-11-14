Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков.

За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

Против документа проголосовали Россия, Беларусь, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия.

Из стран постсоветского пространства воздержались Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Резолюцию поддержали Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Украина и Эстония. Не принимали участия в голосовании Азербайджан и Туркменистан.

Из числа других государств в поддержку резолюции выступили Венгрия и Турция. Индонезия, Саудовская Аравия и Сербия воздержались.

Из стран БРИКС, помимо упомянутых выше РФ и КНР, Бразилия, Индия и ЮАР воздержались.

В резолюции говорится, что «РФ должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включая ее агрессию на нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также любые нарушения международного гуманитарного права и международного права, прав человека. Страна-агрессор должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение вреда, в том числе любой вред, причиненный такими действиями».

Государства ООН признают необходимость создания в сотрудничестве с Украиной «международного механизма для возмещения ущерба, потерь или ущерба, что является следствием международно-противоправных действий Российской Федерации в Украине или против Украины».

Принятая резолюция рекомендует создание членами ООН в сотрудничестве с Украиной «международного реестра убытков для регистрации доказательств, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украины в результате международных противоправных действий России в Украине».

Это уже пятая резолюция Генассамблеи ООН с осуждением российского вторжения, принятая после начала войны в Украине.

