Бюджет министерства обороны Грузии в 2023 году увеличится на 25%, планируется повышение зарплат военнослужащим и заключение соглашений о закупке вооружений, рассказал глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе в эфире телеканала «Рустави 2».

«Вы видели обещание премьера, что с января зарплаты вырастут на 20%. А с 2024 года зарплата военнослужащих увеличится еще на 20%. Это приведет нас к тому результату, к которому мы стремимся. И здесь мы будем очень принципиальными», — отметил министр.

В вопросе закупке вооружений почти все бюрократические вопросы уже решены, поделился он.

«Несмотря на то, что сегодня очень сложно, оружие больше не легкодоступно ни в Европе, ни во всем мире, мы все же справились и прошли этот процесс. В начале 2023 года мы заключим несколько крупных договоров о закупке со странами-партнерами», — рассказал Бурчуладзе.