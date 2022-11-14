Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева назначена на должность завсектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Новообразованный сектор входит в структуру системы заместителя руководителя Администрации, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.

Также, Мирзиёева будет контролировать ход исполнения реформ в социальной сфере, в области культуры и образования, говорится в сообщении.