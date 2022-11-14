В Абшеронском районе задержан фальшивомонетчик.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, в ходе осмотра в квартире Глеба Куликина, проживающего в городе Хырдалан, были обнаружены и изъяты три принтера, используемые для изготовления фальшивых денег, и 25 поддельных купюр номиналом 20 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 204 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК АР.