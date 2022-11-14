В Баку и на Абшеронском полуострове 15 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром местами туман, изморось, временами дожди. Умеренный северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 8-10°, днем 11-13° тепла. В Баку ночью 8-10°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах ожидаются дожди. В горных районах возможно выпадение снега. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 4-9°, днем 13-18° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 2-6 ° тепла.