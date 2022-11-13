США готовят новый пакет военной помощи для Украины. О нем объявят в ближайшие недели.
«Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель», — отметил Салливан.
По его словам, США по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности Украине.
Советник президента США добавил, что второй пакет помощи будет примерно того же объема, какими были предыдущие.
В настоящее время Белый дом консультируется с Конгрессом по дополнительным ресурсам на следующий год.
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