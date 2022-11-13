Зима приведет к замедлению военных наступательных действий в Украине с обеих сторон. И это может занять до полугода, сообщает на The New York Times.

Издание пишет со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена, что военные операции России в Украине «будут оставаться в тупике до следующего года», поскольку недавние успехи ВСУ разрушили надежды Москвы захватить больше территории в областях.

Тем временем американские официальные лица считают, что решение РФ отвести войска из стратегического города Херсона и передислоцировать за реку Днепр частично основывалось на беспокойстве, что их солдаты будут загнаны в тупик и отрезаны от поставок с наступлением зимы.

«Зимняя пауза могла бы продолжаться до полугода. В конце ноября дождь и мягкая почва замедлят движение обеих армий. Затем, когда температура упадет и земля замерзнет, танкам и грузовикам будет легче двигаться. Но вероятность сильных снегопадов и еще более холодной погоды может усложнить для плохо оснащенной российской армии начало любого нового наступления», — отмечает NYT.