Ирак собирается поддерживать цены на нефть на стабильном уровне, который не будет превышать $100 за баррель. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

«Ирак заинтересован в стабильности цен на энергоносители, мы не хотим, чтобы цены выросли выше 100 долларов и в то же время, чтобы они упали до уровня, способного повлиять на спрос и предложение», — отметил политик.

По его словам, Ирак, являясь членом ОПЕК, собирается провести ряд переговоров с другими участниками организации для того, чтобы те пересмотрели установленную квоту по добыче нефти.