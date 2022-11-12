Прием предварительных заказов на турецкие электромобили TOGG стартует в феврале 2023 года, как было объявлено ранее.

Об этом говорится в сообщении Инициативной группы «Турецкие автомобили» (TOGG), размещенном в субботу в ​​​​​​Twitter.

«С гордостью фиксируем интерес, проявленный к интеллектуальному устройству, которое появится на дорогах в марте 2023 года», — отметили в TOGG.

«До этой даты мы будем продолжать информировать общественность в соответствии с концепцией #USECASEMobility. Вновь хотели бы заявить, что не принимаем никаких предварительных заказов, за исключением того, который сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Убедительно просим следить за всеми сообщениями от Togg в наших аккаунтах в социальных сетях и не полагаться на непроверенную информацию. Оставайтесь с нами!»», — говорится в сообщении компании.