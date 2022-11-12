Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что готов внимательно рассмотреть возможность встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, если такое предложение поступит. Высказывание украинского политика приводит издание «Страна».

При этом Кулеба уточнил, что на данным момент со стороны российского МИД подобного предложения не поступало.

Во время своей речи украинский министр также подчеркнул, что не видит смысла садиться за стол переговоров только ради красивой картинки, а Киев на данный момент не видит никаких признаков, что Москва искренне стремится к переговорам.