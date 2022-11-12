В торговом центре в Баку при повторной проверке выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности, вновь составлен протокол с требованием их устранить.

Как сообщили в МЧС, проверки в торговом центре «Вугар-2», расположенном на улице Дж.Нахчыванского, 64 в Низаминском районе столицы (так называемый «базар 8 километра») проводились два раза, в апреле и октябре этого года. Однако, несмотря на требование устранить обнаруженные недочеты в сфере пожарной безопасности, это не было сделано.

В числе нарушений — отсутствие бассейна с водой и внутренних пожарных водопроводных кранов, несоответствие электроснабжения и электроустановок объекта требованиям правил, наличие не отвечающих стандартам электронагревателей, несоответствие стандартам путей эвакуации и пр.

«С учетом вышеуказанного в отношении ответственного за пожарную безопасность торгового центра Хасратова Хасрата Танзил оглу был составлен очередной протокол, владельцу объекта направлено требование об устранении недочетов», — говорится в информации.