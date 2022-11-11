Депутаты Милли Меджлиса Кямал Джафаров и Эркин Гадирли 13 ноября отправятся в Париж для участия в заседании комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ.

В повестку дня включены такие вопросы, как права человека и угрозы верховенству закона, оценка систем смертоносного оружия в контексте прав и свобод человека и др.

Также будет утвержден протокол предыдущего заседания, рассмотрены организационные работы, определены место и время проведения очередного заседания, пишет «Репорт».