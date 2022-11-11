Русский язык исключен из учебных программ коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования Киева. Такое решение в четверг вечером принял Киевский городской совет.

«В нынешних условиях нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса [на русском языке] и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева», — сообщает пресс-служба совета.

«Депутатский корпус Киевгорсовета принял решение, которое позволит избежать усиления напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний РФ. Язык имеет значение, и в настоящий момент это вопрос национальной безопасности», — заявил глава постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.

Васильчук добавил, что это позволит осуществить переход групп и классов с русского на государственный язык.