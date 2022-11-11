Супруга советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича Анастасия во время одного из интервью отказалась разговаривать на украинском языке, заявив, что для неё комфортнее вести беседу на русском.

«Это мой родной язык. Я разговариваю на нём с детства», — сказала она журналистке Анне Олицкой.

Анастасия призналась, что не поддерживает популярное на Украине мнение, что «русский язык — язык оккупантов». При этом она подчеркнула, что не осуждает тех, кто это мнение разделяет.