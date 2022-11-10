В истории каждой страны, особенно когда она ступает в новый этап своего развития, бывают моменты или точки отсчета, которые требуют критически взглянуть на пройденный путь и определить свои новые начинания, придерживаясь прогрессивного духа эпохи. Здесь невольно приходит в мысль изречение одного из выдающихся сыновей узбекского народа — писателя, просветителя и яркого представителя джадидского движения Абдуллы Кадыри «Оглянуться в прошлое, приступая к новому, — благое дело».

Ровно год назад — 6 ноября 2021 года — состоялась торжественная церемония вступления в должность вновь избранного Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на совместном заседании палат Олий Мажлиса. В своей инаугурационной речи он кратко подытожил результаты демократических реформ в нашей стране в 2016-2021 годах в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития.

Глава государства также обозначил семь приоритетных направлений и задачи на следующие пять лет, указанные в его первой фундаментальной авторской книге «Стратегия Нового Узбекистана» и служащие достижению общенародной великой цели — построению Нового Узбекистана, формированию фундамента новой эпохи Возрождения — третьего Ренессанса. «Глубоко осознавая ответственность за сегодняшний и завтрашний день нашей Родины, хочу заверить: мы еще более твердо и решительно продолжим демократические реформы, начатые вместе с нашим народом, и никогда не свернем с этого пути! Вместе мы обязательно построим Новый Узбекистан!», — подчеркнул Президент.

От Стратегии действий — к Стратегии развития

Главной идеей, выдвинутой в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в плане обеспечения последовательности и непрерывности преобразований, является реализация принципа «От Стратегии действий — к Стратегии развития». Причем Стратегия развития, положившая начало новому этапу нашего национального развития, определяет высшей ценностью достоинство, права и свободы, законные интересы человека, внедрение в жизнь новой парадигмы развития — принципа «человек — общество — государство».

В качестве главного критерия и лейтмотива деятельности всех ветвей государственной власти — начиная от Президента, сенаторов, депутатов, членов Кабинета Министров, судей всех уровней и до представителей самого нижнего звена государственных органов — он обозначил неукоснительное выполнение требований Конституции и законов страны, полное воплощение в жизнь приоритетного принципа «Во имя чести и достоинства человека».

При этом «достоинство человека» для Нового Узбекистана, по определению Президента, — прежде всего обеспечение мирной и безопасной жизни каждого гражданина, его конституционных прав и свобод, создание достойных условий жизни и современной инфраструктуры, квалифицированное медицинское обслуживание, качественное образование, адресная социальная защита и здоровая экологическая среда для каждого жителя страны.

Не вдаваясь в детали, напомним, что, обобщая характеристики «Нового Узбекистана», обозначенные Президентом, можно определить его как народное, социальное, гуманное, демократическое и правовое государство, в котором реализуются также базовые принципы «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу», «Руководители должны служить не только государству, а прежде всего человеку и его семье, обеспечению их законных интересов», справедливости и верховенства закона, приоритета частной собственности, развития национальной экономики. Новый Узбекистан — государство с высоким человеческим капиталом и интеллектуальным потенциалом. Новый Узбекистан — открытое и справедливое гражданское общество, просвещенное общество.

Сегодня человечество переживает чрезвычайно сложный период в своей истории — сталкивается с новыми, неизвестными ранее угрозами и вызовами, нарастанием противостояния и конфликтов между различными силами, усиления беспощадной борьбы за ресурсы, вступает в эпоху глобализации и жесткой конкуренции. Учитывая это, глава государства обозначил безотлагательные, чрезвычайно важные и актуальные задачи по обеспечению мира и безопасности в глобальном и региональном масштабах. Выдвинул решающий принцип — «Мы должны быть открыты миру, а мир должен быть открыт для нас», который сегодня уверенно превращается в правило нашей жизни.

Президент обратил внимание также на предложения населения, выдвинутые в ходе предвыборных встреч всех кандидатов с представителями электората, о проведении конституционной реформы в стране и поручил избранникам народа (сенаторам и депутатам), изучив мировой опыт конституционного строительства, тщательно продумать вопрос о совершенствовании Основного Закона, определяющего нынешнее и будущее развитие страны. Предваряя, отметим, что в последующем, в праздничном поздравлении народу Узбекистана в связи с 29-летием принятия Конституции Республики Узбекистан и во втором издании своей книги «Стратегия Нового Узбекистана», глава государства обозначил приоритетные направления конституционной реформы, востребованной самой жизнью и продиктованной логикой демократических преобразований.

Следует подчеркнуть, сегодня стремительно развивающаяся жизнь, философия реформ, основанная на изречении великого нашего предка, мыслителя Бахоуддина Накшбанда: «Тот, кто теряет время — теряет саму жизнь», требуют не снижать темпы реформ, а наоборот, идти только вперед, рационально использовать каждый день и час для достижения целей демократических преобразований, повышения уровня и качества жизни, благосостояния и благополучия населения.

Однако нельзя объять необъятное и, естественно, в рамках одной статьи невозможно охватить и обозначить все огромные достижения и успехи проводимых демократических преобразований. Поэтому здесь ограничимся только отдельными штрихами к прагматичной и взвешенной, активной и инициативной внешней политике и экономической дипломатии Нового Узбекистана.

Новый Узбекистан: внешнеполитическаяи внешнеэкономическая дипломатия

Приоритетами Узбекистана в этой сфере, определенными в Стратегии развития, являются:

• укрепление отношений добрососедства и стратегического партнерства, прежде всего со странами Центральной Азии;

• оказание посильной помощи в восстановлении мира и стабильности в Афганистане, недопущение экономического и гуманитарного кризиса в этой стране, реализация крупных межрегиональных транспортно-коммуникационных проектов;

• расширение взаимовыгодных и многоплановых отношений с нашими партнерами во всех регионах мира, а также наполнение новым практическим содержанием отношений с ООН и ее специализированными структурами, Межпарламентским союзом, международными финансовыми институтами и региональными организациями, в том числе с СНГ, ШОС, ОИС, ОТГ, ОЭС.

С самого начала подчеркнем огромные усилия и личную роль главы государства в сфере выработки и реализации активной внешнеполитической и внешнеэкономической политики Узбекистана как равноправного субъекта международных отношений, в укреплении позиций нашей страны практически во всех крупных международных организациях. В доказательство этому приведем лишь два факта о том, что только за год Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев, во-первых, совершил 18 визитов в государства Центральной Азии, Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Пакистан, Турцию, Южную Корею, Венгрию и другие страны. В свою очередь организованы 17 официальных визитов глав иностранных государств, 38 — визитов высокопоставленных лиц зарубежных стран и международных организаций в Узбекистан (всего 73 визита). Это придало динамизма и интенсивности развитию отношений с зарубежными странами и международными организациями. Во-вторых, только во встречах в формате ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ и Центральная Азия выдвинул более 30 важных инициатив по разрешению актуальных и злободневных проблем глобальной и региональной повестки дня.

Эти инициативы охватывают, в частности, такие сферы, как мирное урегулирование ситуации в Афганистане, борьба с негативными последствиями глобального кризиса в период пандемии коронавируса, изменениями климата и улучшение экологической ситуации, защита прав молодежи и женщин, устранение экономических барьеров, развитие цифровых технологий, трансфер инноваций, искоренение бедности, обеспечение продовольственной безопасности, сохранение культурно-исторического наследия, развитие туризма, обеспечение устойчивого развития. Причем инициативы Президента Узбекистана глубоко продуманы, направлены на решение жизненных проблем, призваны улучшить политико-экономическое, социально-культурное и экологическое положение в мире и различных регионах. Оттого они получают всемерную поддержку глав государств мира, международных организаций.

Укрепление отношений добрососедства и стратегического партнерства в Центральной Азии

Президент Ш.М.Мирзиёев определил приоритетами внешнеполитической деятельности Узбекистана расширение и укрепление многоплановых и взаимовыгодных добрососедских отношений со странами Центральной Азии, обеспечение устойчивого развития, мира и стабильности в регионе, решение ключевых проблем региональной безопасности, включая урегулирование ситуации в Афганистане, укрепление сотрудничества с региональными и мировыми державами, международными организациями в этом направлении.

Благодаря открытой и добрососедской политике Ташкента сегодня страны Центральной Азии впервые начали столь открыто и искренне обсуждать злободневные региональные вопросы. В политическом словаре мира появился новый термин «Центральноазиатский дух», отражающий созданную в регионе качественно новую политическую атмосферу сотрудничества и взаимопонимания, демонстрирующий оптимистический настрой лидеров наших стран играть первостепенную и ключевую роль в решении самых злободневных проблем региона, сдерживающих раскрытие его богатого экономического и человеческого потенциала, на основе принципов добрососедства, взаимного доверия, равноправия, уважения и учета взаимных интересов.

Ключевое значение для укрепления регионального взаимодействия играют постоянные и прямые контакты между главами государств. Президент Узбекистана с декабря 2021 года посетил с официальным визитом Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан. Одновременно в нынешнем году Ташкент с государственными визитами посещали лидеры Таджикистана, Туркменистана.

И это не считая встречи глав государств в рамках Самаркандского саммита ШОС, первой встречи в формате «Центральная Азия — Европейский союз», «Индия — Центральная Азия», разных форматов и платформ, созданных в рамках СНГ, ШОС, ОТГ и других международных структур. Причем Узбекистан значительно обновил и модернизировал базу двусторонних отношений со всеми государствами региона.

Следует отметить, что товарооборот между Узбекистаном и государствами Центральной Азии устойчиво растет. Например, по итогам 2021 года с Казахстаном составил 4,3 млрд долларов. С Туркменистаном, а также Кыргызстаном приблизился к миллиарду долларов.

Ежегодные Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, инициатором которых выступил Президент Ш.М.Мирзиёев, стали важным фактором углубления регионального сотрудничества, эффективной площадкой для доверительного и конструктивного обсуждения и согласованного решения общих проблем стран Центральной Азии. Глава государства принял участие в работе четвертой Консультационной встречи в Кыргызстане, которую можно рассматривать как событие исторической значимости. По итогам встречи были подписаны важные документы с точки зрения развития и институционализации многопланового сотрудничества:

• Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке;

• Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов;

• Центральноазиатская региональная программа «Зеленая повестка»;

• «Дорожная карта» по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы.

Узбекистан — ООН: качественно новый этап сотрудничества

Сегодня мировое сообщество рассматривает Новый Узбекистан как устойчивое и динамично развивающееся государство демократических преобразований, страну больших возможностей и практических дел. Так, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «под руководством Президента Узбекистана страна вносит вклад в международные усилия, связанные с изменением климата, охраной окружающей среды и региональной взаимосвязанностью, осуществляя при этом значительный процесс реформирования. Узбекистан в качестве члена Совета ООН по правам человека взял на себя особое обязательство продвигать и защищать права человека. ООН будет и впредь рассчитывать на Республику Узбекистан в продвижении ценностей и принципов, закрепленных в уставе ООН».

За прошедший период Президент Узбекистана провел встречи с такими высокопоставленными представителями ООН, как первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, Специальный докладчик по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолайн, заместитель Генерального секретаря ООН — глава Контртеррористического управления Владимир Воронков, заместитель Генерального секретаря ООН — исполнительный секретарь УНП ООН Геда Вали.

А. Мохаммед, в частности, особо подчеркнула, что «ООН высоко оценивает проводимую открытую и прагматичную политику, а также программу коренных реформ по строительству Нового Узбекистана, полностью соответствующих основным задачам Глобальной повестки в области устойчивого развития до 2030 года».

Она дала высокую оценку сотрудничеству Узбекистана со всеми структурами ООН. Так, сегодня совместно осуществляются более 200 проектов по разным направлениям.

Во-первых, в 2018-2021 годах по инициативе Президента Узбекистана было принято пять важных специальных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, направленных на укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе, поощрение толерантности, недискриминации и уважения прав человека на основе внедрения принципа «Просвещение против невежества», защиту и продвижение прав молодежи, поддержку устойчивого туризма и устойчивого развития нашего региона, превращение Приаралья в зону экологических инноваций и технологий, создание Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане.

Во-вторых, только в 2022 году шесть документов, подготовленных узбекской стороной, распространены как документы ООН. Это, в частности, Бухарская декларация международного форума «Диалог деклараций», Ташкентская декларация международной конференции, посвященной десятой годовщине совместной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, о создании Международного многофункционального транспортно-логистического хаба по оказанию гуманитарной помощи, документы Самаркандского саммита ШОС о диалоге и сотрудничестве во взаимосвязанном мире, а также о солидарности во имя общей безопасности и процветания.

В-третьих, также по инициативе Узбекистана, поддержанной 40 странами, на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция «Укрепление взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией». В ней, в частности, рекомендуется:

• продолжать и развивать сотрудничество между Центральной и Южной Азией путем расширения инфраструктуры транспорта и информационно-коммуникационных технологий и формирования новых международных транспортных коридоров, открывающих удобные, устойчивые, коммерчески жизнеспособные, недорогие, доступные, инклюзивные и безопасные пути к морским портам;

• принимать во внимание важность потенциальной роли Афганистана в установлении связей между Центральной и Южной Азией, а также его экономического развития и интеграции в межрегиональные экономические процессы для обеспечения прочного мира и стабильности;

• учитывать важность смешанных перевозок для связей между Центральной и Южной Азией и в этом контексте увеличивать совместимость инфраструктуры для улучшения воздушных, сухопутных и морских путей сообщения между странами.

В-четвертых, Управление ООН по наркотикам и преступности подписало в Ташкенте с министерствами иностранных дел государств региона новую Программу сотрудничества в Центральной Азии на 2022-2025 годы с бюджетом 90 млн долларов, охватывающую такие сферы взаимодействия, как борьба с транснациональной организованной преступностью и терроризмом, лечение расстройств, связанных с употреблением наркотиков, а также профилактика ВИЧ/СПИД.

Сегодня в Генеральной Ассамблее ООН рассматривается инициированная Президентом Узбекистана резолюция «Повышение роли парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека».

Безусловно, все это — большой успех политики Ш.М. Мирзиёева, который признан самым инициативным и результативным главой государства-члена ООН. Ни одному президенту страны мира пока еще не удалось достичь таких результатов — принятия 11 инициированных им документов со стороны ООН в течение всего пяти лет.

Динамичное развитие отношений с Межпарламентским союзом

В Ташкенте организован 14-й Саммит женщин-руководителей парламентов государств — членов МПС «Парламентское лидерство: прогнозирование рисков для более эффективного обеспечения устойчивости и процветания». В нем участвовали 17 женщин-спикеров, 120 представителей женщин-парламентариев более чем из 20 государств, представители МПС, ООН, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Целью саммита стало определение приоритетных направлений и действий для парламентов по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек, а также по эффективному устойчивому развитию и процветанию государств.

Участники детально ознакомились с опытом Узбекистана по обеспечению прав и свобод женщин в рамках выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая распространена среди государств — членов ООН в качестве официального документа 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом представители ООН и МПС подчеркнули, что тенденции, наблюдаемые в Узбекистане в этой сфере, идут в русле общемировых процессов расширения представленности женщин на самых высоких уровнях государственной власти, устранения гендерного неравенства, увеличения их числа в парламенте, правительстве и судебной власти. В частности, позитивно оценено, что Узбекистан, где количество женщин в парламенте превысило отметку в 33 процента, занимает 55-е место (из 190) в мировом рейтинге государств (средний показатель по миру достигает 26 процентов).

Принявший участие в работе данного саммита Президент МПС Дуарте Пачеко, с которым встречался Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев, охарактеризовал главу нашего государства как «лидера нации с уникальными способностями, сильного, видного и влиятельного политического руководителя в Центральной Азии. Особенно важно то, что он выступает за сильный и эффективно действующий парламент, его политика повышения роли парламента является примером для других стран».

Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг отметил, что МПС полностью поддерживает важную инициативу Президента Узбекистана о принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Повышение роли парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека». По словам руководства МПС, при выборе мест проведения данного саммита приняты во внимание успехи гендерной политики Узбекистана, а также политика устойчивого развития, включения глобальных ЦУР в национальные стратегии и программы развития.

На саммите принята Ташкентская декларация, направленная на поддержку формирования гендерно-чувствительных парламентов, повышение роли парламентов в развитии гендерного законодательства, искоренение насилия в отношении женщин и девочек, а также на обеспечение устойчивого развития общества, достижении глобальных Целей устойчивого развития ООН.

При этом данная декларация и информация о гендерной политике нашей страны распространены в качестве официальных документов 145-й Ассамблеи МПС, которая прошла в октябре этого года в городе Кигали (Руанда).

«Самаркандский дух» Шанхайской организации сотрудничества

По словам главы нашего государства, председательство Узбекистана в ШОС в 2021-2022 годах выпало на динамичный, весьма насыщенный разными событиями и тенденциями период — период «исторического разлома», когда заканчивается одна эпоха и начинается другая, пока еще непредсказуемая и неизвестная. Тем не менее под непосредственным руководством и контролем Президента во всех направлениях сотрудничества ШОС удалось провести свыше 80 мероприятий, что высоко оценено мировым сообществом.

Саммит организации состоялся в сентябре этого года в городе Самарканде, издревле признанном кладезем идей и знаний. Здесь ковалась общая цель — жить лучше, быть успешнее и стать счастливее. На саммите подчеркнуто, что сам этот факт изначально придал некий «новый Самаркандский дух» сотрудничеству в рамках ШОС, реализации лозунга организации «ШОС сильна, если силен каждый из нас». Ибо успешное развитие каждого государства-члена будет неуклонно способствовать устойчивому развитию всех партнеров и в конечном итоге служит основой для процветания общего пространства ШОС.

Как отметил Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, принятый в Самарканде Меморандум об обязательствах Ирана стать полноправным членом ШОС, значительно укрепит группу стран — членов Шанхайской организации сотрудничества. Для ШОС важна позиция Ирана как сильной и стабильной страны региона.

Глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян заявил, что отныне мы вступили в новый этап экономического, торгового, транзитного и энергетического сотрудничества. «Самаркандский дух» призван органично дополнить тот самый «Шанхайский дух» (взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур, стремления к совместному развитию), созданный 20 лет назад в Хартии ШОС, заложившей фундамент тесного, плодотворного и разностороннего сотрудничества государств — членов ШОС.

Саммит признан одним из важнейших событий в жизни не только ШОС, но и «большой семьи ШОС». Впервые за три года главы 14 государств встретились лицом к лицу в Самарканде, где было подписано рекордное число документов — 44, включая Самаркандскую декларацию. В ней главы государств высоко оценили итоги председательства нашей страны в ШОС, которое способствовало дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества. Они, в частности, приветствовали выдвинутую Ш.М.Мирзиёевым Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания, нацеленную на обеспечение мира и стабильности, широкое международное сотрудничество и продвижение устойчивого развития человечества, а также ряд других его международных инициатив в рамках ШОС и ООН.

Под председательством Ш.М.Мирзиёева лидеры государств — членов ШОС впервые приняли также заявления Совета глав государств ШОС по следующим направлениям, имеющим как региональное, так и глобальное значение.

Во-первых, действие по реагированию на изменение климата. Здесь отмечены значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды; важность обеспечения доступа к источнику безопасной питьевой воды, базовым услугам санитарии и здоровой гигиене; недопустимость использования климатической повестки для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Подчеркнута важность дальнейшего развития взаимодействия с ООН, заинтересованными государствами и структурами в решении проблем бассейна Аральского моря в связи с масштабными проблемами его высыхания.

Во-вторых, обеспечение надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок. Подтверждено стремление государств к обеспечению устойчивости, надежности и стабильности международных цепочек поставок; поддержанию открытости и транспарентности сотрудничества; углублению взаимодействия в разных секторах, росту взаимной торговли между государствами — членами ШОС, поддержке микро-, малого и среднего предпринимательства в государствах — членах ШОС, укреплению сотрудничества в сфере высокотехнологичного производства и с высоким уровнем переработки готовой продукции, обеспечения благоприятных условий доступа к современным технологиям, а также к расширению инвестиционного сотрудничества в области цифровой и «зеленой» экономики, устойчивого развития.

В-третьих, обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Подчеркнуто, что продовольственная безопасность затрагивает основы существования человечества и здорового функционирования мировой экономики, является одной из целей в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и важной основой для обеспечения экономического развития, социальной стабильности и национальной безопасности. Выражена необходимость наращивания усилий по совершенствованию технологий устойчивого производства и выращиванию сельскохозяйственной продукции, а также в области улучшения качества почв, улучшения землепользования и управления почвенными ресурсами, защиты растений от вредителей и болезней, внедрения современных и инновационных сельскохозяйственных технологий и не только.

В-четвертых, обеспечение энергетической безопасности. Подчеркнута необходимость наращивания взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, в том числе эффективного использования всех видов энергоресурсов, применения действенных экономически и экологически чистых технологий, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду и способствующих энергетической безопасности и переходу к более чистым и экологичным источникам энергии в энергоэффективной экономике и других сферах.

Кроме того, главы государств ШОС поддержали усилия и инициативы Узбекистана в области:

• создания в Центральной Азии под эгидой ООН Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности;

• развития сотрудничества в сфере промышленности и производственной кооперации в рамках ШОС, стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств — членов ШОС и открытия индустриальной зоны «Узбекистан — ШОС»;

• дальнейшего развития взаимодействия с ООН, заинтересованными государствами и структурами в решении проблем бассейна Аральского моря в связи с масштабными проблемами его высыхания, в том числе в рамках реализации положений, принятых по инициативе Узбекистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических технологий и инноваций, Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности в регионе Приаралья.

Кроме того, подчеркивая значимость 15-летия подписания Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов ШОС, лидеры государств-членов утвердили Комплексный план по его реализации на 2023-2027 годы.

Узбекистан — Европейский союз: новая эпоха расширения и углубления партнерства и сотрудничества

За последний год Президент Узбекистана принял участие в работе первого саммита в формате «Центральная Азия — Европейский союз», провел ряд встреч и переговоров с руководством ЕС, в частности с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Проведено 16 политических консультаций с Австрией, Бельгией, Венгрией, Германией, Грецией и другими странами ЕС. Динамично и всемерно развивается также парламентский вектор сотрудничества.

В ходе переговоров, прошедших в теплой и дружественной атмосфере, стороны подтвердили, что за последние годы отношения между Узбекистаном и Европейским союзом вышли на качественно новый уровень и приобрели всеобъемлющий характер.

Шарль Мишель подтвердил твердую «поддержку европейской стороной политики реформ в Новом Узбекистане», выразил надежду, что «они будут устойчивыми и необратимыми». С удовлетворением отметил «растущее внимание руководства Узбекистана к вопросам обеспечения гендерного равенства, поддержки прав и интересов женщин, молодежи и детей». А также заверил «в готовности ЕС к продолжению всестороннего содействия в реализации проектов и программ в этих сферах». При этом приоритетное внимание уделил вопросам «привлечения прямых инвестиций, новейших технологий, передового опыта и высоких стандартов компаний ЕС в Узбекистан».

Президенты приветствовали динамичное развитие сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в области экономики, торговли и инвестиций. Важным шагом в этом направлении стало предоставление Узбекистану в апреле прошлого года статуса страны-бенефициара системы GSP+, что открыло доступ для беспошлинных поставок широкой номенклатуры узбекистанской продукции в страны ЕС. По оценкам европейских экспертов, при режиме преференциальной торговли GSP+ ожидаемый объем экспорта только текстильной продукции на первоначальном этапе будет составлять 300 миллионов долларов с последующим его увеличением до 1,2 миллиарда к 2025 году.

ЕС поддержал также инициативы Узбекистана, направленные на установление более тесных связей между государствами Центральной Азии, Афганистаном и его соседями, как ключевой фактор мира, устойчивости и процветания, укрепления региональной взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Европейская сторона поддерживает усилия Узбекистана по решению проблемы Аральского моря, предоставив финансовый вклад (5,2 миллиона евро) в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

По информации посла ЕС в нашей стране Шарлотты Адриан, Евросоюз разработал Многолетнюю индикативную программу сотрудничества с Узбекистаном. Цель программы — поддержка реализации программы реформ, представленной в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

Значительно укрепилась правовая база взаимодействия: в июле этого года в Брюсселе парафировано новое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и ЕС. В отличие от предыдущих соглашений СРПС расширяет области взаимодействия путем включения новых сфер: человеческое измерение, демократические реформы, права человека, религиозные свободы, детский и принудительный труд; вопросы внешней политики, безопасности, предотвращения конфликтов и управления кризисами; защита персональных данных; предоставление убежища и управление границами; борьба с нелегальной миграцией, организованной преступностью и коррупцией; противодействие терроризму. Главное, данное соглашение больше не является рамочным, а создает полноценный механизм всестороннего взаимодействия между Узбекистаном и ЕС.

Стороны делают акцент на необходимости принятия совместных усилий в целях ускорения реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии, а также приветствовали проведение в ноябре нынешнего года в Самарканде конференции «ЕС — Центральная Азия» по взаимосвязанности: «Глобальные ворота» для устойчивого развития».

Европейской стороной прорабатываются также предложения Узбекистана о проведении первого форума «ЕС — Центральная Азия» по туризму в 2023 году, реализации региональной программы «Зеленая повестка», предусматривающей, в частности, широкое внедрение экоинноваций, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, цифровизацию отраслей экономики, развитие «умного» сельского хозяйства с помощью европейской сети Smart-AKIS, задействование потенциала возобновляемых источников энергии и другое.

Организация исламского сотрудничества и Исламский банк развития: по пути расширения сотрудничества

Во время визита Президента Узбекистана в Саудовскую Аравию рассмотрены пути расширения сотрудничества с Исламским банком развития. Принята отдельная программа, предусматривающая одобрение ИБР до конца 2022 года финансирования важнейших проектов и программ в объеме 1,6 миллиарда долларов. Это важный шаг к выведению отношений с ИБР на качественно новый уровень и принятию страновой программы сотрудничества на 2023-2026 годы. Отмечена важность скорейшей организации деятельности полноценного представительства Исламского банка развития в Ташкенте.

Глава государства провел переговоры с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой, обсудил состояние и перспективы дальнейшего расширения практического взаимодействия. Генеральный секретарь отметил, что ОИС, представляющая собой одну из крупнейших международных организаций в мире и объединяющая 57 стран с населением 1,7 миллиарда человек, заинтересована в дальнейшем развитии торгово-экономического, научного и культурного сотрудничества.

По его словам, Узбекистан — родина великих исламских мыслителей и ученых, и ОИС заинтересована во взаимодействии с республикой в этих областях. Он подчеркнул поддержку Узбекистана в вопросах изменения климата. «Высыхание Аральского моря и Чадского озера схожи и требуют общего взаимодействия для привлечения международного общества и финансовых институтов для решения указанных глобальных экологических проблем», — заявил Хусейн Ибрахим Таха.

Новый Узбекистан: углублениедвустороннего сотрудничества со странами мира

За прошедший период Президент Узбекистана свыше 55 раз встречался с главами и руководством зарубежных стран из разных регионов мира, что не только дало новый мощный импульс, но и подняло на качественно новый уровень отношения Узбекистана с этими государствами. По итогам, в частности в экономической сфере, достигнуты определенные договоренности.

Во-первых, дальнейшее развитие узбекско-венгерского стратегического партнерства, целевой план доведения двустороннего товарооборота до 500 миллионов долларов в ближайшем будущем, создание в ближайшее время совместного Фонда для финансирования приоритетных проектов. Подчеркнута поддержка успешных итогов бизнес-форума с заключением инвестиционных и торговых соглашений на сумму более миллиарда долларов, что является конкретным практическим результатом продуктивного взаимодействия двух стран.

Во-вторых, поднятие узбекско-турецких отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. В частности, запланировано расширение сотрудничества в сфере модернизации энергетического сектора Узбекистана. Так, если только за последний год совместно с турецкими компаниями реализовано пять крупных энергетических проектов, общая мощность станций которых достигнет 1,4 тысячи мегаватт, то в ближайшие годы будет запущено 20 проектов на 12 миллиардов долларов, которые дадут дополнительно 71 миллиард киловатт-часов электроэнергии, одновременно сэкономив 12 миллиардов кубометров природного газа в год.

Отмечается динамичное развитие торговых и инвестиционных связей между Узбекистаном и Турцией: за последние годы объем двусторонней торговли увеличился в 2,5 раза, а количество совместных предприятий выросло в пять раз. Объем турецких инвестиций в Узбекистан увеличился в 70 раз.

В-третьих, «создание прекрасного будущего китайско-узбекских отношений» на основе выдвинутых Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым предложений, носящих программный характер и основанных на давних исторических связях между народами двух стран.

При этом Си Цзиньпин высоко оценил реализуемую программу широкомасштабных реформ в Новом Узбекистане, демонстрирующую впечатляющие результаты во всех сферах жизни государства и общества. Отметил, что благодаря регулярным контактам на высшем уровне пришли к исторической договоренности о начале строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, имеющей стратегическое значение для укрепления транспортной взаимосвязанности и развития региона, достигнут беспрецедентный уровень межгосударственного сотрудничества.

В частности, в прошлом году товарооборот достиг рекордных восьми миллиардов долларов. За последние пять лет объем инвестиций в экономику Узбекистана превысил 10 миллиардов долларов. Успешно реализуется пятилетняя Программа полномасштабного экономического сотрудничества. Подписаны соглашения в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества по реализации приоритетных проектов на общую сумму 15 миллиардов долларов.

В-четвертых, отмечается беспрецедентное взаимодействие Узбекско-Саудовского делового совета, по итогам которого подписаны соглашения о реализации проектов на общую сумму более 14 миллиардов долларов.

В-пятых, если достигнуты договоренности о доведении в ближайшие годы объемов двусторонней торговли Узбекистана с Индией до миллиарда долларов, то товарооборот и число совместных предприятий с Южной Кореей за последние годы увеличились почти в два раза, а объем корейских инвестиций в экономику Узбекистана превышает семь млрд долларов.

В-шестых, достигнуты высокий уровень политического диалога и сотрудничества с Пакистаном, устойчивая динамика роста взаимного товарооборота, выстраивание прочных партнерских взаимоотношений не только между двумя странами, но и между стратегически важными регионами — Центральной и Южной Азией. Общие взгляды и устремления двух государств также подтверждаются общностью национальных программ долгосрочного развития и экономического благополучия «Новый Узбекистан» и «Ная Пакистан». Обозначена цель увеличения товарооборота до 500 миллионов долларов в ближайшие годы, а в долгосрочной перспективе — до миллиарда.

Сотрудничество в сфере конституционной реформы

Как отметили выше, если инициатором конституционной реформы выступил народ Узбекистана, то его главным идейным вдохновителем — Президент Ш.М.Мирзиёев. В свете определенных им приоритетов конституционной реформы, Конституционной комиссией по формированию предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию и реализации организационных мер совместно с национальными и зарубежными, международными партнерами осуществляется, в частности, следующая работа.

1. Изучено свыше 400 глобальных и региональных конвенций, деклараций, резолюций, которые приняты в рамках таких международных организаций, как ООН, ШОС, ОБСЕ, ЕС, ОИС, ОТГ, и многих других. Проанализирован международный опыт развития конституционализма, а также опыт более чем 193 стран мира по обновлению Конституции и осуществлению конституционных реформ.

2. На основе сравнительного анализа и изучения зарубежного и национального опыта конституционного развития подготовлено более десяти книг, в том числе монографии «Конституции государств — участников ШОС» и «Конституции мира», а также пятитомник «Конституционные реформы: опыт стран мира». Эти труды служат и способствуют выработке заключений, предложений и рекомендаций к проекту конституционного закона.

3. В целях обеспечения широкого национального и международного обсуждения отдельных положений и новелл проекта Конституционного закона, а также организации общественных обсуждений проведено свыше 100 национальных и свыше 40 международных форумов. Некоторые проходили в таких зарубежных странах, как США, Великобритания, Корея, Польша, Россия, Саудовская Аравия, Швейцария, Япония, Индия, и других.

В важных масштабных мероприятиях приняли участие более 500 международных и зарубежных экспертов, парламентариев, государственных и общественных деятелей, политологов, представители юридической науки, которые дали свои положительные отзывы и практические рекомендации по проекту Конституционного закона и реформам.

4. Получены общественная, гендерная, антикоррупционная, лингвистическая экспертизы, экспертизы по правам ребенка, по правам человека, женщин, лиц с инвалидностью и других уязвимых слоев населения.

Следует отметить, что впервые в истории независимого Узбекистана от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека получены официальные комментарии и предложения к проекту Конституционного закона. Также предложено принять Конституционный закон на основе общенационального референдума.

При этом ряд международных организаций и экспертов считают, что всенародное обсуждение проекта Конституционного закона было проведено в полном соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций по осуществлению конституционных реформ, с документами других международных и региональных организаций, с определенными тенденциями современного конституционного развития в мире, а также с приоритетным принципом «Народ — единственный источник власти».

В частности, Постоянный представитель Азербайджана при ООН Я. Алиев и эксперт японской миссии при ООН Ш. Мицута высоко оценили деятельность Конституционной комиссии по углубленному изучению передового международного опыта в области конституционного законотворчества. Они выразили твердую уверенность в успешном завершении конституционных реформ при полной поддержке народа посредством референдума.

Советник Постоянного представительства Германии при ООН М. Колл отметил, что подход, используемый Узбекистаном при обновлении Конституции, является ярким примером обеспечения инклюзивности и широкого охвата реформ и эффективного решения задач, стоящих перед государством.

Генеральный секретарь МПС М. Чунгонг особо подчеркнул, что одним из приоритетов осуществляемых в Узбекистане конституционных реформ является дальнейшее развитие конституционно-правовых основ обеспечения эффективной защиты достоинства, прав, свобод и законных интересов женщин. По его словам, «данная инициатива поддержана не только МПС, но и более чем 30 международными организациями, которые имеют штаб-квартиру в Женеве и принимали участие в работе международного круглого стола «Конституционные реформы: обеспечение человеческого достоинства и прав человека», организованного узбекской стороной». При этом, по его словам, предлагаемые изменения для внесения в Конституцию Узбекистана и определенные дополнения к статьям в Основном Законе полностью соответствуют положениям Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекинской декларации и Платформы действий, их нормам и принципам.

Словом, по оценкам руководителей зарубежных стран и международных организаций, глава Нового Узбекистана Ш.М.Мирзиёев — один из редких государственных деятелей и политиков нашего времени, кто последовательно отстаивает право идти собственным путем, имеет огромное влияние на обеспечение устойчивого развития государства, региона и мира в целом. Отмечены такие главные черты лидера нашей страны, как преданность Родине и народу, здравый смысл, высокая мораль, железная воля политика, уверенного в правоте выбранного стратегического курса, а также полное посвящение своей жизни и деятельности сохранению мира и обеспечению благополучия родной страны, ее развитию.

Сегодня мировое сообщество рассматривает Шавката Мирамоновича Мирзиёева не только как главного архитектора, приоритетной задачей которого является строительство Нового Узбекистана, но и как инициатора формирования Новой Центральной Азии, новых региональных и глобальных взаимосвязей. Это является также международным признанием его активной внутренней и внешней политики, проводимой в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

Академик Акмал Саидов