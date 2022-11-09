Франция прекращает свою военную миссию в Африке спустя более десять лет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что новая стратегия будет разработана с африканскими партнерами, передает AFP.

«Я решил, по согласованию с нашими партнерами, официально объявить сегодня об окончании операции «Бархан» (в Мали)», — сказал Макрон. Этот шаг стал «следствием того, что мы пережили» в последние месяцы, и новая стратегия будет разработана в течение следующего полугодия, добавил он.

«Наша военная поддержка африканских стран будет продолжаться, но в соответствии с новыми принципами, которые мы с ними определили», — сказал Макрон.

По его словам, будущая стратегия будет основана на гораздо более тесном сотрудничестве с африканскими армиями, чтобы сделать собственное развертывание Франции более легким и динамичным. «Наше взаимодействие с нашими партнерами в Африке будет основано на логике сотрудничества и опоре на их оружие», — сказал Макрон высокопоставленным членам вооруженных сил и дипломатам на борту французского вертолетоносца.

Французские силы столкнулись с растущей враждебностью со стороны тех, кто считает их оккупационной силой бывшей колониальной державы, и Макрон вывел войска из Мали в этом году, когда отношения с правителями страны испортились.