Схема движения автотранспорта на погранпункте Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном изменена из-за большого потока большегрузов, следующих в Россию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ.

«В связи с увеличением количества грузового автотранспорта, следующего из Азербайджана в Россию, с 00:00 5 ноября по 17 ноября временно изменена схема движения в автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр», — говорится в сообщении.

Как сообщается, все шесть полос движения для грузового транспорта задействованы для пропуска автомобилей на въезд в Россию.

«Для выезда грузового транспорта с территории РФ в Азербайджан рекомендуется использовать соседний пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр. Оформление грузовых автомобилей в Тагиркент-Казмаляре осуществляется по двум полосам на въезд и двум полосам на выезд», — добавили в пресс-службе.

Яраг-Казмаляр — один из ключевых автомобильных пропусков через границу транспортного коридора «Север — Юг». Погранпункт имеет стратегическое значение в обеспечении транзита, экспорта и импорта грузов в Азербайджан, Иран, Индию и другие страны Южной Азии и Персидского залива.